جمعية الإياس الأردنية تحتفل باليوم العالمي لانقطاع الطمث

د. عناب: مرحلة الإياس ليست نهاية بل بداية فصل جديد من العطاء والحيوية

احتفلت جمعية الإياس الأردنية باليوم العالمي لانقطاع الطمث من خلال يوم علمي وتوعوي أقيم في النادي الأهلي بمشاركة جمعية السكري وجمعية ترقق العظم وجمعية التغذية الأردنية، وحضر الاحتفال عدد من المختصين والمهتمين في القطاع الصحي وعدد كبير من السيدات.

وأكدت نائب رئيس جمعية الإياس الأردنية الدكتورة عبير عناب في كلمتها خلال الحفل أن مرحلة الإياس تمثل بداية جديدة في حياة المرأة وليست نهاية كما يعتقد البعض مشيرة إلى أنها يمكن أن تكون فترة مليئة بالنشاط والحيوية إذا ما تم الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للمرأة

وقالت الدكتورة عناب إن الهدف من هذا اليوم لا يقتصر على مناقشة الأعراض أو أساليب العلاج بل يتعداه إلى رفع نوعية حياة المرأة بعد سن الإياس لتعيش سنواتها المقبلة بصحة وراحة وثقة

وأضافت أن نوعية الحياة لا تُقاس بغياب المرض فقط بل بوجود التوازن بين الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية موضحة أن النشاط البدني المنتظم والتغذية السليمة والنوم الجيد والحفاظ على وزن صحي والدعم النفسي والاجتماعي تشكل جميعها عناصر أساسية لتعزيز رفاه المرأة في هذه المرحلة

وأكدت عناب أن الحديث عن الإياس هو حديث عن الوقاية والتمكين ونمط الحياة الصحي مشددة على أن الاستثمار في صحة المرأة بعد سن الإياس هو استثمار في المجتمع بأسره فهي ركيزة الأسرة ودعامة المجتمع

وفي ختام كلمتها شكرت الدكتورة عناب شركاء الجمعية في القطاعين الصحي الوطني والدولي وجميع المشاركين في هذا اللقاء العلمي متمنية أن يكون هذا اليوم منطلقاً لرؤية أوسع لصحة ونوعية حياة المرأة الأردنية في مختلف مراحل العمر

وتخلل الاحتفال عدد من الأنشطة والفحوصات الطبية والتوعوية والترفيهية شملت مسيرة رمزية في أروقة النادي الأرثوذكسي وحضور جلسات تثقيفية وتوعوية حول سن الإياس وانقطاع الطمث إلى جانب فحص مجاني للثدي للسيدات وفحص هشاشة العظام وفحوصات للسكر وضغط الدم بالإضافة إلى توزيع نشرات تثقيفية عن العمر الذهبي وأهمية الوقاية والعناية الصحية في هذه المرحلة

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود جمعية الإياس الأردنية لتعزيز الوعي الصحي وتمكين المرأة الأردنية وتأكيد أهمية الاهتمام بصحتها في جميع مراحل العمر.