الأونروا: الفلسطينيون في غزة عاجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد الحرب

وطنا اليوم:أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، بأن الفلسطينيين في غزة يعجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد ارتفاع أسعاره بشكل صارخ.

وأوضحت الوكالة عبر منصة “إكس”، أن تدمير الأراضي الزراعية وانعدام مصادر الدخل أديا إلى تفاقم الأزمة، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات دون قيود لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السكان.

وعقّب المفوض العام لـ(الأونروا)، فيليب لازاريني، على المنشور أعلاه، قائلا على منصة (إكس): “يجب أن يكون تدفق المساعدات غير مقيد للأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية”.

وكانت وكالة (الأونروا) قد أعلنت، أمس الخميس، أن لديها مخزونًا من الغذاء خارج قطاع غزة يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت الوكالة أن فرقها جاهزة لتوصيل هذه المساعدات على الفور.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تواصل منع إدخال أي إمدادات إلى غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار؛ مما يعرقل جهود الإغاثة.

وناشدت الوكالة السماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل وبكامل الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع.

وكان جوناثان فولر مدير الاتصالات في الأونروا أكد -أمس الخميس- أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، وشدد على ضرورة زيادة حجم المساعدات بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الهائلة للفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع.

ومنذ دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ قبل أسبوع، لم تسمح إسرائيل بدخول سوى نصف المساعدات المتفق عليها.

وكان يفترض أن يتيح الاتفاق دخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات إلى القطاع يوميا، وفتح معبر رفح الذي تنتظر في الجانب المصري منه آلاف الشاحنات.

المساعدات والمعابر

من جهته، دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إلى فتح المعابر و”إغراق” غزة بالغذاء، مؤكدا أن الحد من المجاعة التي تفشت قبل أسابيع في القطاع سيتطلب وقتا.

وفي مؤتمر صحفي بجنيف، قالت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة إن البرنامح الأممي لم يبدأ توزيع المساعدات في مدينة غزة، وأضافت أنه لم تصل سوى إمدادات غذائية محدودة بسبب إغلاق معابر الشمال الرئيسية.

ودعت إلى فتح المعابر الشمالية لغزة لإدخال المساعدات، مشيرة إلى أن عدم فتحها يحد من الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا.