ترامب يتراجع عن تصريحاته بشأن حماس ويهددها بعمل عسكري

وطنا اليوم:هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الخميس، بالقيام بعمل عسكري ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وذلك بعد تصريحات سابقة يؤيد فيها ما تقوم به الحركة ضد عملاء إسرائيل.

وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، “إذا استمرت حماس في قتل الناس.. فلن يكون أمامنا خيار سوى الدخول هناك وقتلهم”.

وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات ترامب الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، قال فيها إن إعدام حركة حماس مجموعة من العملاء لإسرائيل في قطاع غزة، لم يزعجه “لا بأس بذلك. اثنتان من العصابات السيئة جدا”.

وجاءت تصريحات ترامب أيضا بعد أيام من حديثه عن ضرورة أن تتخلص حماس من سلاحها أو تُجبر على ذلك، وفي أعقاب تقارير عن أعمال عنف داخل غزة تضمنت ما وُصف بتنفيذ إعدامات واشتباكات بين مسلحين وفصائل محلية.

وأدلى ترامب بتصريحاته غداة انتقاده لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خلفية تقارير عن عمليات داخلية في القطاع.

وأثارت التصريحات ردود فعل واسعة على الصعيد الإعلامي والدبلوماسي، وسط تساؤلات حول انعكاسها على الاتفاقات الهشة لوقف إطلاق النار والجهود الدبلوماسية القائمة لاحتواء التصعيد في غزة.

وحتى الآن لم يصدر تعليق رسمي إضافي من البيت الأبيض يوضح خطوات عملية لتنفيذ التهديد أو حدود الوجود الأميركي المحتمل داخل القطاع، بينما تواصل الجهات الدولية العمل على شروط وقف النار وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

إعادة الأسرى

في غضون ذلك، قالت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع ترامب مساء اليوم الخميس وتيرة إعادة الأسرى القتلى من غزة.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أطلع ترامب على الخطوات التي سيتخذها ردا على على تأخيرات حماس، في حين أعرب الرئيس الأميركي عن دعمه لخطوات إسرائيل.

وسبق أن هدد ترامب -في تصريحات سابقة نقلتها شبكة “سي إن إن”- بأن القوات الإسرائيلية قد تستأنف القتال في غزة بمجرد كلمة يقولها، إذا لم تلتزم حماس باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أنه سيفكر فيما سيحدث إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها، مؤكدا أن تحرير المحتجزين من غزة كان أمرا بالغ الأهمية.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق خطة ترامب، حيز التنفيذ.

وبموجبها أطلقت حماس وفصائل المقاومة سراح 20 أسيرا إسرائيليا حيا، وسلمت للطرف الإسرائيلي جثث عدد من الأسرى القتلى، في حين أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني -منهم أطفال ونساء- ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، وقد استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا و170 ألفا و134 جريحا -معظمهم أطفال ونساء- ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا، منهم 157 طفلا.