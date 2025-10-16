بنك القاهرة عمان
فايننشال تايمز: تركيا تستعد لنشر أفراد بغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

5 ساعات ago
وطنا اليوم:أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية الخميس بأن أنقرة ستشارك في البحث عن جثث محتجزين بين أنقاض المباني في قطاع غزة عبر إرسال فريق من الاختصاصيين.
وسيقوم بهذه العملية مسعفون من “أفاد”، الوكالة التركية لإدارة الكوارث والحالات الطارئة، علما بأنه تمت تعبئة 81 من عناصرها.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر قولها إن تركيا تستعد لنشر أفراد في غزة لإجراء عمليات من بينها البحث عن جثث أسرى إسرائيليين.
وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أن قواتها المسلحة “مستعدة لتولي أي مهمة تُكلّف بها” في إطار عملية لحفظ السلام في قطاع غزة المحاصر والمدمر.
وقال مسؤول بالوزارة التركية ردا على سؤال أحد الصحفيين إن “قواتنا المسلحة التي تملك خبرة واسعة في فرض السلام وحفظه مستعدة للاضطلاع بأي دور يُطلب منها”


