قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 24 يبلغ 100 دينار للغرام

وطنا اليوم:شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية الأردنية، الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل عيار 24 قيراط أعلى مستويات بالتاريخ، مقارنة بالتسعيرات السابقة.

ووفق الأسعار المعلنة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط 100.000 دينار وسعر الشراء 97.000 دينار.

أما عيار 21 قيراط فقد سجل سعر البيع 87.400 دينار وسعر الشراء 83.900 دينار، بينما بلغ عيار 18 قيراط سعر البيع 77.400 دينار وسعر الشراء 71.700 دينار.

وسجل عيار 14 قيراط سعر البيع 58.800 دينار وسعر الشراء 53.100 دينار.

أسعار الليرات الذهبية

وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 605.000 دينار، وسعر الشراء 583.000 دينار، بينما سجلت الليرة الإنجليزية سعر بيع 617.000 دينار وسعر الشراء 595.000 دينار.