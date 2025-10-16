رد على تصريح “غير مسؤول وغير سياسي”.!

الخبير موسى الصبيحي

ما قاله رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة: ( نبلغ الجيل القادم بأنٍ مَنْ يولـد اليوم ويصبح عمره 75 عام لن يكون له فرصة في القطاع العام).!

هذا الكلام خطير جداً.. وهو يستبق الأمور والظروف والتغيّرات كلها، كما أنه مخالف لنص المادة (22) من الدستور التي تنص على: ١- لكل أردني حق في تولّي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة.

٢- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.

ومخالف أيضاً لنص المادة (23/ بند 1) من الدستور الذي ينص على:

١- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.

فما رأي دولة رئيس الوزراء جعفر حسان بهذا الكلام..؟؟؟!!!