الجامعةُ الأردنيّةُ تُحيلُ مجموعة من الطّلبةِ إلى لجنةِ القضايا الطّلابيّة

وطنا اليوم:أحالتِ الجامعةُ الأردنيّةُ عددًا من الطّلبةِ المتسبّبين في إثارةِ المشاكلِ والإخلال بالأنظمةِ والتّعليماتِ داخل حرم الجامعة الأردنيّةِ إلى لجنةِ القضايا الطّلابيّةِ لاتّخاذِ الإجراءاتِ التأديبيّةِ المناسبة.

وأكّدتِ الجامعةُ الأردنيّةُ أنّها لن تتساهلَ مع مَن ثبتت مسؤوليّتهم عن الأحداث، وستوقع بحقهم أشد العقوبات، مشدّدة على التزامِها الكاملِ بتطبيقِ الأنظمةِ والتّعليماتِ بما يضمنُ بيئة جامعيّة آمنة للجميع.

وأهابتِ الجامعةُ الأردنيّةُ بالزّملاء الصّحافيّين والمؤسّساتِ الإعلاميّةِ ضرورة توخّي الدقّة في ما يُنشرُ من معلومات، والحرص على استقاء الأخبار من مصادرِها الرّسميّة، ممثّلة بوَحدةِ الإعلامِ والعلاقاتِ العامّةِ والإذاعة.

وأكّدتِ الجامعةُ أنّ أبوابَها مشرعة على مصراعيها أمامَ الإعلاميّين في أيِّ وقت، داعية إلى عدمِ التردّدِ في التثبّتِ من أيِّ معلومةٍ قبلَ نشرِها، بما يضمنُ المِهْنيّة والمصداقيّة في الطّرحِ الإعلاميّ.