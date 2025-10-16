مقتل رئيس هيئة الأركان العامة التابعة للحوثيين

وطنا اليوم:أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، اليوم الخميس، مقتل رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري، أحد أبرز القادة العسكريين في الجماعة المدعومة “أثناء تأدية واجبه”.

ودون تحميل إسرائيل مسؤولية مقتله بشكل مباشر، أكد الحوثيون أن الصراع مع إسرائيل لم ينته، وأن إسرائيل “ستنال عقابها الرادع على الجرائم التي ارتكبتها”.

ويأتي إعلان الحوثيون بعد أن كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الغماري، نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أنه كان يعاني من إصابات خطيرة.

ويُعدّ الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للحوثيين، والذراع اليُمنى لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي على المستوى العسكري.

تم تدريبه على يد حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ولفت الغماري الأنظار مع الأعمال العسكرية التي أسندت إليه، خاصة بعد توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وهو ما جعله الشخصية العسكرية الثانية في صفوف الحوثيين.

وأوكلت للغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات الحوثية، ومُنِح رتبة عسكرية بدرجة “لواء”.

كما يُعد أحد المسؤولين عن إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه الدول المجاورة لليمن، وهو ما دفع تحالف دعم الشرعية في اليمن لوضعه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 على قائمة المطلوبين الحوثيين.