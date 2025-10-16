الدكتور نعيم ابو نبعه رئيساً لجمعية اطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقة بالاسبانية

وطنا اليوم – اختارت الهيئه العامه لجمعية أطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقه بالاسبانيه التابعه لنقابة الاطباء الدكتور نعيم ابونبعة استشاري الجهاز الهضمي رئيساً للجمعية للمرة الثانية على التوالي بالتزكية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الملتقى العلمي والاجتماعي لنقابة الاطباء مساء أمس الاربعاء 15 اكتوبر 2025.

وفاز بعضوية الهيئة الادارية للجمعية وبالتزكيه كل من الأطباء الدكتور علي العتوم نائباً للرئيس، والدكتور سامي الخطيب أميناً للسر والدكتور حنا منصور أميناً للصندوق والدكتور سلامه المليطي مقرراً للجنه العلميه والدكتور محمد عطالله مقرراً للجنه الاجتماعية وعضوية الدكتةر عمران خلف.

واقرت الهيئة العامة للجمعية خلال اجتماعها التقريرين الاداري والمالي.

وقال الدكتور ابو نبعة ان الجمعية تهدف الى توثيق الروابط العلمية والمهنية بين الأطباء خريجي الدول الناطقة بالأسبانية، بهدف دعم التعليم الطبي المستمر.كما تهدف الجمعية لتوثيق الروابط العلمية المهنية بين الجهات الطبية الاسبانية والأردنية وتنظيم ارسال دورات تنشيطية وتعليمية للأعضاء في المجالات الطبية المختلفة الى أسبانيا والدول الناطقة بالأسبانية.

كما تقوم الجمعية بدعوة العلماء الأسبان للمشاركه في المؤتمرات والابحاث العلمية في المملكة والتنسيق مع مختلف الجمعيات الطبية الأسبانية لدعم اهداف الجمعية.

ويقدر عدد الاطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقة بالاسبانية في المملكة باكثر من (600) طبيباً وطبيبة يعملون في القطاع الخاص ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات الاردنية.

وساعمت جمعية اطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقة بالاسبانية منذ تأسيسها في العام 1997 في تقوية أواصر العلاقات المهنية والعلمية بين القطاعات الصحية الإسبانية والأردنية، يهدف إلى تعزيز العلاقات في صالح أنظمة الرعاية الصحية.