بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الدكتور نعيم ابو نبعه رئيساً لجمعية اطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقة بالاسبانية

16 أكتوبر 2025
الدكتور نعيم ابو نبعه رئيساً لجمعية اطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقة بالاسبانية

وطنا اليوم – اختارت الهيئه العامه لجمعية أطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقه بالاسبانيه التابعه لنقابة الاطباء الدكتور نعيم ابونبعة استشاري الجهاز الهضمي رئيساً للجمعية للمرة الثانية على التوالي بالتزكية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الملتقى العلمي والاجتماعي لنقابة الاطباء مساء أمس الاربعاء 15 اكتوبر 2025.
وفاز بعضوية الهيئة الادارية للجمعية وبالتزكيه كل من الأطباء الدكتور علي العتوم نائباً للرئيس، والدكتور سامي الخطيب أميناً للسر والدكتور حنا منصور أميناً للصندوق والدكتور سلامه المليطي مقرراً للجنه العلميه والدكتور محمد عطالله مقرراً للجنه الاجتماعية وعضوية الدكتةر عمران خلف.
واقرت الهيئة العامة للجمعية خلال اجتماعها التقريرين الاداري والمالي.
وقال الدكتور ابو نبعة ان الجمعية تهدف الى توثيق الروابط العلمية والمهنية بين الأطباء خريجي الدول الناطقة بالأسبانية، بهدف دعم التعليم الطبي المستمر.كما تهدف الجمعية لتوثيق الروابط العلمية المهنية بين الجهات الطبية الاسبانية والأردنية وتنظيم ارسال دورات تنشيطية وتعليمية للأعضاء في المجالات الطبية المختلفة الى أسبانيا والدول الناطقة بالأسبانية.
كما تقوم الجمعية بدعوة العلماء الأسبان للمشاركه في المؤتمرات والابحاث العلمية في المملكة والتنسيق مع مختلف الجمعيات الطبية الأسبانية لدعم اهداف الجمعية.
ويقدر عدد الاطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقة بالاسبانية في المملكة باكثر من (600) طبيباً وطبيبة يعملون في القطاع الخاص ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات الاردنية.
وساعمت جمعية اطباء خريجي اسبانيا والدول الناطقة بالاسبانية منذ تأسيسها في العام 1997 في تقوية أواصر العلاقات المهنية والعلمية بين القطاعات الصحية الإسبانية والأردنية، يهدف إلى تعزيز العلاقات في صالح أنظمة الرعاية الصحية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

الماضي يرعى مسيرة توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في الطفيله

20:43

المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

20:16

هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

20:06

حسن الهيدوس يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في إطار إعمار غزة

19:58

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة و70 مليون طن من الركام

19:49

فايننشال تايمز: تركيا تستعد لنشر أفراد بغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

19:35

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة*

19:24

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 24 يبلغ 100 دينار للغرام

19:18

لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

19:13

قناة الغور الشرقية: خطر مستمر وفاجعة جديدة… إلى متى الصمت؟

19:11

رد على تصريح “غير مسؤول وغير سياسي”.!

19:10

محمد راكان القطاونة.. يرى النور

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله