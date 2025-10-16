محلل اقتصادي : ثلاثة أرباع رواتب الأردنيين تُصرف خلال 3 أيام

وطنا اليوم:قال المحلل الاقتصادي، بسام الزعبي، إن إنفاق الدخل الشهري يتأثر بعدة عوامل تختلف من شخص لآخر، تبعًا لأولوياته؛ التي تتراوح بين الصحة والتعليم والفواتير الثابتة والأقساط الشهرية.

وأكد، أن “الدخل الشهري غالبًا ما يكون موزعًا بالكامل قبل أن يصل، وهناك إجماع على وجود ضغوط معيشية حقيقية تؤدي إلى نفاد الراتب قبل موعد استحقاق الراتب التالي بكثير”.

وأضاف: “المواطن المتفائل بأن راتبه يصمد لأسبوعين يعتبر في وضع ممتاز جدًا، لأن الواقع يشير إلى أن الأردنيين يصرفون ما بين 70 إلى 80% من رواتبهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر، نتيجة للالتزامات الثابتة التي لا يمكن تجنبها”.

وأوضح أن ما يفرض على المواطن يأتي من جانبين:

وأشار إلى أن دراسة أظهرت أن ما بين 60% إلى 65% من الأردنيين ملتزمون بأقساط شهرية، معتبرًا أن هذه التزامات ثابتة لا يمكن التهرب منها.

وانتقد بعض السلوكيات الاجتماعية التي تثقل كاهل المواطن، قائلًا: “في أحيان كثيرة نحمل أنفسنا أعباءً زائدة نتيجة سلوكيات اجتماعية قائمة على المبالغة، مثل التفاخر بشراء سيارات من الطراز الأحدث أو إلحاق الأبناء بمدارس عالمية مرتفعة التكلفة”.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور البالغ 290 دينارًا، اعتبر الزعبي أنه لا يعكس الواقع المعيشي، لكنه فضل عدم التطرق إليه “لأنه ليس موضع بحث جاد من قبل الحكومة أو القطاع الخاص”، على حد تعبيره.

ولفت إلى ضرورة إدارة الدخل وفق الإمكانيات، حيث إنفاق كل شخص يجب أن يكون بما يتناسب مع واقعه بعيدًا عن المقارنات والضغوط الاجتماعية غير الضرورية.