الاحتلال يرفض فتح معبر رفح وترامب يهدد المقاومة الفلسطينية

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) الأربعاء، إنه سيدرس السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب، في اتصال هاتفي مقتضب مع الشبكة، ردًا على سؤال حول ما قد يحدث إذا رفضت حماس نزع سلاحها: “ستعود إسرائيل إلى تلك الشوارع بمجرد كلمة مني. إذا كان بوسع إسرائيل الدخول إلى غزة والقضاء عليهم، فسيفعلون ذلك”.

كما نفى وجود حاجة إلى مشاركة الجيش الأميركي في نزع سلاح (حماس)، مؤكدا للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في هذا المسعى.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من حماس التخلي عن السلاح في إطار اتفاق غزة الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

في المقابل، قالت حركة حماس، الأربعاء، إنها سلمت جميع من كان بحوزتها من المحتجزين الأحياء، إضافة إلى الجثث التي تمكنت من الوصول إليها، مؤكدة التزامها الكامل بما تم الاتفاق عليه في إطار جهود التهدئة والمفاوضات الجارية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن “ما تبقى من جثث المفقودين يتطلب جهودًا ميدانية كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”.

وأكدت حماس أن “المقاومة الفلسطينية التزمت بما تم التوصل إليه عبر الوسطاء، وأدت ما عليها من التزامات بما يتوافق مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق شامل”.

الى ذلك أفاد مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأن الأخير أصدر تعليماته للقوات بإعداد “خطة شاملة لهزيمة حماس في قطاع غزة” حال تجدد الحرب.

وقال المكتب في بيان “في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يجب على حماس إعادة جميع الأسرى لديها ونزع سلاحها”، مضيفًا أن إسرائيل والقوة الدولية “ستعملان على تدمير جميع الأنفاق والبنية التحتية للإرهاب في غزة؛ لضمان نزع سلاح غزة من أي تهديد لدولة إسرائيل”.

وأوضح كاتس، بحسب البيان، أنه “إذا رفضت حماس الالتزام بالاتفاق، فستعود إسرائيل إلى القتال، وتعمل على هزيمتها وتحقيق جميع أهداف الحرب”.