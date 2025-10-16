بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تتجاوز ملياري يورو.. الحلفاء يدعمون أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

35 ثانية ago
تتجاوز ملياري يورو.. الحلفاء يدعمون أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء أن بلاده ستمول حزمة أسلحة أميركية لأوكرانيا حجمها 500 مليون دولار.
وأوضح خلال اجتماع مجموعة رامشتاين لدعم أوكرانيا في بروكسل أن الحزمة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت وأنظمة رادار وصواريخ مدفعية دقيقة التوجيه إلى جانب ذخيرة.
كما أشار إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية الإضافية التي تقدمها ألمانيا تجاوز ملياري يورو.
كذلك كشف بيستوريوس عن تسليم نظامين آخرين للدفاع الجوي (أيريس-تي) يتضمنان عددا كبيرا من الصواريخ وصواريخ دفاع جوي التي تطلق من على الكتف.
بدوره، توقع وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، شتاء صعبا بسبب هجمات روسيا على البنى التحتية، مشددا على أن بلاده بحاجة لأنظمة الصواريخ بعيدة الأمد إضافة إلى أنظمة رصد المسيرات وتحييدها.
وأكد أن قواته تسجل استقرارا في خطوط القتال الأمامية ضد روسيا، لافتا إلى أن الشركاء الأوروبيين يسددون مشتريات كييف من السلاح الأميركي.
إلى ذلك، شكر الوزير الذي أطلع نظراءه في حلف الناتو على الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف في الحرب ضد روسيا، الحلفاء على مساهماتهم لكنه أضاف أنه “من المهم أن ينضم الآخرون أيضا”.
من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن أكثر من نصف أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا تعهدوا بتمويل شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.
وقال روته اليوم الأربعاء بعد اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: “لقد سمعنا اليوم عن مساهمات جديدة من حليف بعد الآخر”.

2 مليار يورو
يذكر أنه في وقت سابق، تعهدت ست دول، هي ألمانيا وكندا وهولندا والسويد والدنمارك والنرويج، بتقديم 2 مليار يورو (3.2 مليار دولار) من خلال ما يسمى بمبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية “بيرل” التي تم إطلاقها في أغسطس/آب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:04

الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يترأسان جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة

08:55

رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب تزور البريد الأردني ومركز جمرك التجارة الالكترونية

08:29

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية لجنة صحة المجتمع المحلي الفيصلية تعقد ندوة توعوية بعنوان “طرق تعزيز الصحة النفسية”

07:58

بين الإنجاز الحقيقي وإدمان القرارات العبثية

20:42

وزير الداخلية: ضرورة تعزيز الخطط بأحدث أنظمة الاستشعار والتنبؤ للمخاطر

20:18

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات*

20:14

ولي العهد السعودي يدشن مشروعًا لزيادة سعة المسجد الحرام

20:09

افتتاح مسجد الفتح – لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/ 40

20:03

المستقلة للانتخابات: اندماج حزبي إرادة وتقدّم أصبح نافذًا تحت اسم مبادرة

19:58

السودان.. العائدون إلى الخرطوم يفرون منها مجددا

19:55

طبائع الاقوام

19:33

25 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025