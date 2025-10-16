تتجاوز ملياري يورو.. الحلفاء يدعمون أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء أن بلاده ستمول حزمة أسلحة أميركية لأوكرانيا حجمها 500 مليون دولار.

وأوضح خلال اجتماع مجموعة رامشتاين لدعم أوكرانيا في بروكسل أن الحزمة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ باتريوت وأنظمة رادار وصواريخ مدفعية دقيقة التوجيه إلى جانب ذخيرة.

كما أشار إلى أن إجمالي المساعدات العسكرية الإضافية التي تقدمها ألمانيا تجاوز ملياري يورو.

كذلك كشف بيستوريوس عن تسليم نظامين آخرين للدفاع الجوي (أيريس-تي) يتضمنان عددا كبيرا من الصواريخ وصواريخ دفاع جوي التي تطلق من على الكتف.

بدوره، توقع وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، شتاء صعبا بسبب هجمات روسيا على البنى التحتية، مشددا على أن بلاده بحاجة لأنظمة الصواريخ بعيدة الأمد إضافة إلى أنظمة رصد المسيرات وتحييدها.

وأكد أن قواته تسجل استقرارا في خطوط القتال الأمامية ضد روسيا، لافتا إلى أن الشركاء الأوروبيين يسددون مشتريات كييف من السلاح الأميركي.

إلى ذلك، شكر الوزير الذي أطلع نظراءه في حلف الناتو على الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف في الحرب ضد روسيا، الحلفاء على مساهماتهم لكنه أضاف أنه “من المهم أن ينضم الآخرون أيضا”.

من جانبه، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أن أكثر من نصف أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا تعهدوا بتمويل شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا.

وقال روته اليوم الأربعاء بعد اجتماع لوزراء دفاع الحلف في بروكسل: “لقد سمعنا اليوم عن مساهمات جديدة من حليف بعد الآخر”.

2 مليار يورو

يذكر أنه في وقت سابق، تعهدت ست دول، هي ألمانيا وكندا وهولندا والسويد والدنمارك والنرويج، بتقديم 2 مليار يورو (3.2 مليار دولار) من خلال ما يسمى بمبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية “بيرل” التي تم إطلاقها في أغسطس/آب.