افتتاح مبنى القادمين والمغادرين الجديد التابع لمركز حدود الدرة في العقبة

وطنا اليوم:افتتح الأربعاء، المبنى الجديد للقادمين والمغادرين التابع لمركز حدود الدرة في محافظة العقبة، بعد استكمال تنفيذ مشروع “تعزيز إدارة الحدود وممارسات الأمن في نقاط الدخول ضمن محافظة العقبة”، والذي جاء بتنفيذ من المنظمة الدولية للهجرة، وتمويل من الشؤون العالمية الكندية.
وحضر حفل الافتتاح رئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي ومدير إدارة الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ومدير جمارك حدود العقبة العقيد نضال الشمايلة والمستشارة السياسية في السفارة الكندية في الأردن كارين بونجارد، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة فاطمة غزالي، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين في محافظة العقبة.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع امتداداً للشراكة الفاعلة بين الحكومتين الاردنية والكندية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات العمل الشرطي والخدماتي، من خلال دعم البنية التحتية وتوفير الإمكانات الفنية والتقنية الحديثة، وبما يسهم في تسهيل حركة المسافرين، وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة.
ويتضمن المبنى الجديد عدد من القاعات والمكاتب التي صُممت وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، وبقدرات تشغيلية متطورة، تتناسب وطبيعة عمله الحيوي، حيث سيسهم في تسهيل إجراءات السفر وحركة البضائع عبر اعتماد أنظمة حديثة تعزز الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.


