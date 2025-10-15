بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الأونروا : مخزوننا الغذائي يغطي مليوني شخص بغزة لمدة 3 أشهر

دقيقة واحدة ago
الأونروا : مخزوننا الغذائي يغطي مليوني شخص بغزة لمدة 3 أشهر

وطنا اليوم:تمتلك وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حاليا مساعدات تكفي لملء نحو 6 آلاف شاحنة جاهزة فور صدور موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لمديرية العلاقات الخارجية والإعلام في الوكالة تمارا الرفاعي.
وقالت الرفاعي، الأربعاء إنّ المخزون الغذائي الموجود يكفي لتغطية احتياجات نحو مليوني شخص لمدة 3 أشهر، إلى جانب مواد منزلية أساسية تغطي احتياجات مليون شخص، لكن جميع هذه المواد لا تزال ممنوعة من الدخول.
وأضافت، أنّ المساعدات الإنسانية التي تشمل مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، بطانيات وخيام، جاهزة منذ شهور، لكن لا تزال عالقة في مستودعات الأونروا في كل من الأردن ومصر، بانتظار الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخالها إلى قطاع غزة.
“حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على الموقف الإسرائيلي الذي يستمر في فرض قيود صارمة تعرقل عمل الأونروا، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع” وفقا للرفاعي التي أكّدت أن الأونروا تواصل عملها رغم الظروف الصعبة.
وأشارت إلى أن الفرق الطبية التابعة للوكالة واصلت تقديم الرعاية طوال فترة الحرب، حيث قدمت خلال العامين الماضيين أكثر من 10 ملايين استشارة طبية، ورغم استهداف وتضرر العديد من المرافق الطبية، بالإضافة إلى إنشاء عيادات ونقاط طبية متنقلة لضمان استمرار الخدمات، التي تشمل حاليا 15 ألف استشارة يومية، إضافة إلى التطعيمات، رعاية الحوامل، وتوفير أدوية الأمراض المزمنة.
وتابعت: “نتعاون مع منظمات أممية أخرى مثل منظمة الصحة العالمية، حيث تدخل هذه الجهات الأدوية إلى غزة، بينما تتولى الأونروا مسؤولية توزيعها وتقديم الخدمات الصحية”.
وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، قالت الرفاعي، إنّ الأونروا تبذل جهودا متواصلة لضخ المياه النظيفة، وإدارة النفايات للحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة الصحية في القطاع، مؤكدة أن “استمرار هذه الخدمات مرهون بإدخال المزيد من المساعدات بشكل عاجل”.

تعليم في غزة
كشفت الرفاعي، أن نحو 180 منشأة تعليمية تابعة للأونروا تعرضت للتدمير أو لأضرار جسيمة، وتم تحويل معظمها إلى ملاجئ للنازحين.
وأشارت إلى وجود نحو 660 ألف طفل وطفلة في سن الدراسة في غزة لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم للعام الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في فجوة تعليمية خطيرة.
وأوضحت الرفاعي أن الوكالة بحاجة ماسة لإعادة تأهيل المدارس وإعادة الأطفال إلى التعليم، حتى لو بشكل جزئي، لما له من أهمية في تعافيهم النفسي والاجتماعي”.
وأكّدت أن التعليم بالنسبة للأسر الفلسطينية قيمة أساسية وأمل في مستقبل أفضل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:11

النوايسة: الأردن من أفضل 10 دول عالميا في قيادة صناعة المحتوى الرقمي

14:43

Orange Jordan organizes the local edition of the global Hedera Hackathon for Web 3.0 development

14:40

وزير النقل يزور مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

14:37

بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية إصدار البطاقات الجامعية الذكية مع الجامعة الألمانية الأردنية‎

14:35

العموش والجراح وعطيه والعماري ونفاع يقودون مذكرة نيابية بتخصيص نصف دينار من رسوم التلفزيون لدعم الفنون

14:06

مصر: اختيار لجنة تكنوقراط من 15 عضواً لإدارة غزة

13:59

العمل النيابية تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله

13:48

اجراءات عليكم اتباعها فورا عند استلامكم رسالة من التنفيذ القضائي

13:47

وزيرة التنمية الاجتماعية تكرم الطويسي بجائزة المرأة العربية …وتكرم الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الوزارة 

13:42

أورنج الأردن تنظم النسخة المحلية من هاكاثون هيديرا العالمي لتقنيات الويب 3.0

13:32

المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في عدة مناطق

13:27

الخارجية الأميركية تثير الجدل بادعاء إنهاء ترامب لثمانية صراعات

وفيات
وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025