غرفة التجارة الأوروبية: جولة الملك الى أوروبا تعزز الحضور الاقتصادي للمملكة

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في عمان “يورو تشام”علي حيدر مراد إن جولة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وقال مراد إن هذه الزيارة تعكس حرص جلالة الملك المستمر على توسيع الشراكات الاقتصادية وتنويع الأسواق أمام الصادرات الأردنية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة في قطاعات استراتيجية كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة.

وأوضح أن لقاءات جلالته مع قادة هذه الدول ستسهم بترسيخ مكانة الأردن كشريك موثوق في المنطقة، إضافة الى تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية من خلال التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل بين الأردن وأوروبا.

وأضاف، إن السوق الأوروبية تعد من أهم الوجهات الاقتصادية للأردن، لاسيما في ظل التطور الملحوظ في العلاقات التجارية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أهمية العمل على رفع حجم الصادرات الأردنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات شراكة وتسهيلات جمركية جديدة.

ولفت إلى أن غرفة التجارة الأوروبية تعمل بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص في الأردن لإيجاد فرص استثمارية مشتركة مع الجانب الأوروبي، خصوصاً في المشروعات الخضراء والبنية التحتية الذكية بما يواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد المستدام والرقمي.

وأكد أن غرفة “يورو تشام” تلعب دوراً محورياً في بناء جسور التعاون بين الأردن والدول الأوروبية من خلال تنظيم بعثات تجارية واستثمارية متبادلة، تهدف إلى تعريف الشركات الأوروبية بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في الجانبين.

وبين مراد أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على دعم التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين وتنظيم منتديات اقتصادية ومعارض متخصصة تسهم بالترويج للمنتجات والخدمات الأردنية في الأسواق الأوروبية إلى جانب تسهيل مشاركة الشركات الأردنية في الفعاليات والمعارض الدولية، ما يعزز حضور الأردن على الخريطة الاقتصادية الأوروبية.