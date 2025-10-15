بنك القاهرة عمان
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الجاهزية العالية والتكامل والتنسيق استعدادا لفصل الشتاء

دقيقتان ago
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الجاهزية العالية والتكامل والتنسيق استعدادا لفصل الشتاء

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة التكامل والتنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المختصة؛ استعدادا لفصل الشتاء وضمان الجاهزية العالية للتعامل مع أي ظروف جوية غير اعتيادية.
واطلع رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في دار رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء؛ على الخطة الوطنية والخطط التنفيذية للوزارات والمؤسسات والجهات المعنية التي تم إعدادها، حيث أكد أهمية الالتزام بتفعيل هذه الخطط ورفع جاهزية غرف العمليات في المحافظات خلال فصل الشتاء.
كما لفت إلى ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية والمعدات والآليات والكوادر، والاستجابة الفورية للظروف الجوية، والاستفادة من تجارب السنوات السابقة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أهمية التوعية المستمرة للمواطنين بمعايير السلامة ومستجدات الأحوال الجوية.
واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والداخلية، وأمين عمان، إلى شرح حول ملامح الخطط التنفيذية للوزارات والجهات المعنية واستعداداتها لفصل الشتاء


