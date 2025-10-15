بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يدعو البابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن

13 ثانية ago
الملك يدعو البابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدﷲ، الثلاثاء، قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان، في القصر الرسولي.
وأكد جلالة الملك خلال اللقاء، الحرص على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية في الأردن ورعايتها، خاصة موقع عمّاد السيد المسيح، عليه السلام، (المغطس).
وركز اللقاء، الذي يعتبر الأول لجلالته بالبابا لاون الرابع عشر منذ تنصيبه، على العلاقات الوثيقة بين الأردن والفاتيكان، وسبل التعاون لتحقيق السلام، وتعزيز قيم التسامح والحوار.
ووجه جلالة الملك دعوة للبابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في المملكة.
وشدد جلالته على استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها، محذرا من الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المقدسات.
وبالحديث عن الأوضاع في غزة، نبه جلالته إلى ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بكميات كافية لجميع المناطق.
ولفت جلالة الملك إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويحقق الازدهار لشعوب الإقليم.
وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، المساعي المشتركة لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:25

مصادر : نحو 4 آلاف أسير حررتهم المقاومة بطوفان الأقصى

09:21

أقل بنسبة (23%) عن المتوسط العام؛ ( 382 ) ديناراً متوسط رواتب متقاعدي القطاع العام

09:19

دموع الغزيين بين الفرح والخذلان: هل يصمد اتفاق شرم الشيخ؟

09:16

مقتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

09:11

بعد إعادة 4 جثامين أخرى.. إسرائيل تقرر فتح معبر رفح

09:07

روسيا تمهد لنشر مليوني جندي احتياط في أوكرانيا

00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025