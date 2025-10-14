ولي العهد يطلق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني

وطنا اليوم:رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، في لندن إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني.

وأكد سموه في كلمة ألقاها، أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار الشراكة الراسخة بين البلدين، والمبنية على طموح مشترك وإيمان عميق بقدرة التكنولوجيا على إعادة تشكيل الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وبين سمو ولي العهد أن نمو هذه الشراكة يجسد مساعي الأردن لتعزيز الاستثمار في الشباب، وتوسيع الاقتصاد الرقمي، وتهيئة بيئة حاضنة للابتكار.

ويجمع المنتدى ممثلين عن شركات تكنولوجية أردنية وقادة ومؤسسي شركات بريطانية رائدة في مجالات تكنولوجية متعددة.

ودعا سموه إلى العمل على تحويل الحوار إلى واقع ملموس، والأفكار إلى مشاريع واسعة النطاق ذات تأثير إيجابي على البلدين.

وتحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات في كلمة ألقاها في المنتدى عن الكفاءات الأردنية في مجالات الاتصالات والريادة والهندسة، خاصة من فئة الشباب، وعن جهود المؤسسات الوطنية في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبين سميرات دور برنامج “”Jordan Source

، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحت رعاية سمو ولي العهد عام 2021، في مساعدة الشركات العالمية على تأسيس وتطوير تواجدها في الأردن وتشبيكها مع أصحاب الأعمال والمبتكرين ورواد الأعمال الأردنيين، فضلا عن توفير بيئة داعمة للابتكار ونمو الأعمال في المملكة.

ويأتي انعقاد المنتدى استمرارا لسلسلة الجولات الترويجية التي يجريها برنامج “Jordan Source” إلى عدة دول، لتسليط الضوء على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن وبحث فرص إنشاء وتطوير شراكات.

وشارك في المنتدى قرابة 120 ممثلا عن شركات بريطانية رائدة متخصصة في التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التعليمية، والاستشارات، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الإبداعية، فضلا عن حضور رواد أعمال أردنيين مقيمين في المملكة المتحدة.

وجرى على هامش المنتدى إطلاق مبادرتين لتسهيل الوصول إلى المستثمرين البريطانيين، وتعزيز التعاون بين الشركات الأردنية والبريطانية، ودعم جهود الشركات الأردنية الناشئة لدخول السوق البريطاني.

والتقى سمو ولي العهد على هامش المنتدى، ممثلين أردنيين لكبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والقطاع المالي والمصرفي بالمملكة المتحدة، إذ دعا سموه إلى استكشاف فرص التعاون مع المؤسسات التكنولوجية الأردنية.

وحضر المنتدى السفير الأردني في لندن منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.