بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ما نملكه أسلحة بسيطة .. حماس: ملف السلاح قابل للنقاش

دقيقتان ago
ما نملكه أسلحة بسيطة .. حماس: ملف السلاح قابل للنقاش

وطنا اليوم:بعد توقيع قادة عشرات الدول التي شاركت في الوساطة بين إسرائيل وحماس على وثيقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال مراسم قمة شرم الشيخ بمصر، أكدت حماس أن ترتيبات اليوم التالي في غزة يجب أن تتم عبر توافق وطني شامل.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحات مساء أمس الاثنين، إن “ترتيبات اليوم التالي في القطاع يجب أن تتم عبر توافق وطني شامل، يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في صياغة مستقبل غزة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الوحدة الوطنية”.

ملف السلاح قابل للحل
أما في ما يتعلق بسلاح الحركة، فاعتبر المتحدث أن ما تمتلكه حماس من أسلحة “بسيط وجرى تضخيمه إعلامياً”. ورأى أن ملف نزع السلاح شائك ومعقد لكنه قابل للحل ضمن مقاربة وطنية شاملة. وأوضح أن هذا الموضوع يجب أن يناقش في إطار إجماع وطني فلسطيني.
كما أشار إلى وجود عدة مقاربات يمكن أن تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار دون المساس بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.
إلى ذلك، أكد أن الحركة لا ترغب في إثارة أزمات مع السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، مضيفاً أنها مستعدة لفتح صفحة جديدة معها.
وكانت حماس أعادت نشر رجالها تدريجياً في شوارع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، وهي تتوخى الحذر تحسباً لانهياره فجأة، وفق ما أكد مصدران أمنيان من القطاع الفلسطيني لوكالة رويترز.
كما نشرت الحركة أمس أفراداً من كتائب عز الدين القسام، جناحها العسكري، لدى تسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء المتبقين ممن احتجزتهم قبل عامين في هجوم السابع من أكتوبر 2023.
يشار إلى أن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، وتم التوافق عليها قبل أسبوع بين إسرائيل وحماس، برعاية الوسطاء (مصر وقطر وأميركا، بمشاركة تركية) كانت نصت على تنحي حماس عن السلطة، وجعل قطاع غزة منزوع السلاح تديره لجنة فلسطينية بإشراف دولي.
كما دعت الخطة لنشر مهمة دولية لإحلال الاستقرار في غزة، وتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:17

الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً وسط إقبال على الملاذ الآمن

09:14

مقترح النواب لتعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان

09:10

الملك: الشرق الأوسط محكوم عليه بالهلاك ما لم تُقام دولة فلسطينية

09:06

زيلينسكي يلتقي ترامب لبحث الحصول على أسلحة بعيدة المدى

09:03

البيت الأبيض ينشر فحوى وثيقة الضمانات التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ

00:15

النائبة الدكتورة بيان المحسيري تتقدم بسؤال نيابي حول انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة

00:12

غزة… حين تنتهي الحكاية ويُدفن الوجع تحت الركام

20:39

ترامب يشكر الملك وقادة دول عربية وإسلامية لتحقيق اتفاق غزة

20:28

الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية ينظم معرضاً للخط العربي في عمّان

20:23

ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق

20:13

الأردن أكثر الدول العربية التزاما بسيادة القانون

19:56

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل الخضري*

وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية