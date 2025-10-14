زيلينسكي يلتقي ترامب لبحث الحصول على أسلحة بعيدة المدى

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.

وقال في مؤتمر صحافي عُقد في كييف إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس “سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع”.

وأضاف “نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أود اقتراحها على الرئيس”، بدون أن يكشف أي تفاصيل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب، الجمعة، مشيراً إلى أنه سيعقد “اجتماعات أخرى” مع مسؤولين أميركيين.

كما أشار إلى اجتماعات في الولايات المتحدة مع ممثلي “شركات عسكرية” وأعضاء في الكونغرس.

وأوضح أن “القضية الرئيسية ستكون الدفاع الجوي، لكنني سألتقي أيضاً (ممثلي) شركات في قطاع الطاقة”.

وفي الأيام الأخيرة، تعرّضت منشآت الطاقة في أوكرانيا لضربات جديدة، مما يهدّد بحرمان العديد من الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار زيلينسكي في منشور، مساء الاثنين، على منصة “إكس” إلى أن وفداً يضم كبار المسؤولين الأوكرانيين، بما في ذلك رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو، ومدير المكتب الرئاسي أندري يرماك، وسكرتير المجلس القومي للأمن والدفاع رستم عمروف، في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وأعرب زيلينسكي عن “امتنانه” للرئيس الأميركي، مشيداً بـ”الحوار” القائم معه وبـ”دعمه” لأوكرانيا.

وفي نهاية الأسبوع الفائت، أجرى الرئيس الأوكراني اتصالين هاتفيين خلال يومين مع نظيره الأميركي.

وقال زيلينسكي، الاثنين، إنه ناقش “بالتفصيل” مع ترامب خلال هاتين المكالمتين “قدرات أوكرانيا (لتوجيه ضربات) بعيدة المدى”.

والأحد، قال الرئيس الأميركي إنه قد يحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن كييف يمكن أن تحصل على صواريخ توماهوك في حال لم تنه موسكو الحرب التي اندلعت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.