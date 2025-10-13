بنك القاهرة عمان
ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق

33 ثانية ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق وأن مرحلة إعادة بناء القطاع قد تكون الأصعب.
وأعلن الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من قادة العالم أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين حماس وإسرائيل والتي وصفها بـ”التاريخية”، تمثل “لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
وقال ترمب خلال مراسم التوقيع: “لقد حققنا معا ما قال الجميع إنه مستحيل، وهو السلام في الشرق الأوسط”، مشيدا بتعاون الأطراف كافة والدول التي أسهمت في إنجاح المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق بين إسرائيل وحماس.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للدول العربية والإسلامية التي “مكنت الولايات المتحدة من تحقيق هذه الانفراجة التاريخية”، موجها تحية خاصة لأمير دولة قطر الذي وصفه بأنه “رجل استثنائي يحظى باحترام عظيم”، لدوره في تسهيل التواصل بين الأطراف المتحاربة.
كما قدم ترمب تعازيه لقطر في حادث السيارة “المؤلم” الذي أودى بحياة عدد من الدبلوماسيين القطريين مؤخرا، مشيرا إلى أن واشنطن “تشارك الدوحة حزنها وتقدر تضحياتها في سبيل تحقيق السلام”.
وأضاف ترمب أنه يشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الذي يكون دائما حاضرا كلما احتجنا إليه”، في إشارة إلى الدور التركي في دعم جهود الوساطة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق.


