المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في قطاع غزة

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية، أن المقاومة في قطاع غزة نفذت أحكام الإعدام بحق عدد من العملاء والخارجين عن القانون في مدينة غزة.
وأفادت التقارير بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المقاومة لفرض الأمن والنظام وتصفية المتعاونين مع الاحتلال في القطاع. ولم ترد تفاصيل فورية حول عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم أو هوياتهم.


وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية