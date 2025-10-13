المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في قطاع غزة

وطنا اليوم:ذكرت مواقع إخبارية فلسطينية، أن المقاومة في قطاع غزة نفذت أحكام الإعدام بحق عدد من العملاء والخارجين عن القانون في مدينة غزة.

وأفادت التقارير بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المقاومة لفرض الأمن والنظام وتصفية المتعاونين مع الاحتلال في القطاع. ولم ترد تفاصيل فورية حول عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم أو هوياتهم.