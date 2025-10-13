بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر يوقعون الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة

24 ثانية ago
قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر يوقعون الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة

وطنا اليوم:وقعت، الاثنين، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة.
ووقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي طيب رجب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوثيقة.
وتُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين، قمة دولية تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، برئاسة مشتركة بين السيسي وترامب.
وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.
وتأتي القمة في إطار المبادرة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، ضمن تحركات دولية متواصلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأُعلن، فجر الخميس 9 تشرين الأول، عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، بعد أكثر من عامين على اندلاعها ارتكب الاحتلال الإسرائيلي فيها انتهاكات وجرائم أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف شخص في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:22

الملك يشارك باجتماع تنسيقي مع قادة دول لبحث اتفاق إنهاء الحرب في غزة

19:18

نواب الجبهة في الدائرة الثالثة بعمان يزورون لواء ناعور للاطلاع على احتياجاته

19:15

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي ضمن أفضل 801-1000 جامعة في العالم

19:12

ترامب من شرم الشيخ: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

19:08

الملك يعقد لقاءات مع قادة قطر وفرنسا وقبرص ورئيسي وزراء بريطانيا وكندا

18:10

الحباشنة يكتب:الكنافة… حلوى الموت البطيء

16:48

حماس: سنسلم اليوم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين

16:31

الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي هم أبطال غزة الحقيقيون

16:29

جامعة البترا تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم

16:27

قمة شرم الشيخ تنجو من أزمة دبلوماسية بعد انسحاب نتنياهو

16:20

6 مليار دولار الدخل السياحي للأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام

16:14

القبول الموحد تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير

وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية