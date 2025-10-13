بنك القاهرة عمان
ترامب من شرم الشيخ: المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت، مضيفا أن الخطوة التالية الآن بعد استعادة الرهائن هي البحث عن جثث المفقودين.
وأضاف خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ أن “هناك الكثير مما يتطلب تنظيفه في غزة… هناك الحاجة إلى عمل جبار لرفع الركام.. سترون تقدما هائلا في الشرق الأوسط”.
وتابع أن الكل ظن أن السلام في الشرق الأوسط سيكون مستحيلا، وزاد “لولا ضربتنا ضد النووي الإيراني لما كنا توصلنا إلى هذا الاتفاق الاستثنائي”.
وأوضح أن مصر لعبت دورا مهما في اتفاق غزة لأن حماس تحترمها، معربا عن أمله في انضمام السيسي لمجلس السلام لإدارة غزة.
من جانبه، قال الرئيس المصري إنه من المهم الآن التأكد من وقف إطلاق النار وانتشال الجثث لإعادتها لذويها وإدخال المساعدات، مبديا رغبته في دعم ترمب لمؤتمر إعادة إعمار غزة.
ووصل الرئيس الأميركي إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة إنهاء الحرب في غزة، التي يترأسها بالمشاركة مع نظيره المصري.
ووصل ترمب متأخراً ثلاث ساعات عن موعده المعلن، قادماً من إسرائيل حيث ألقى كلمة أمام «الكنيست» تحدث فيها عن «بزوغ فجر تاريخي لشرق أوسط جديد».
ومن المتوقع أن تشهد القمة توقيع اتفاقا لضمان وقف إطلاق النار بين اسرائيل و«حماس» بعد عامين من الحرب المدمرة.


