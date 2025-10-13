بنك القاهرة عمان
قمة شرم الشيخ تنجو من أزمة دبلوماسية بعد انسحاب نتنياهو

17 ثانية ago
وطنا اليوم:أفادت تقارير إعلامية، الإثنين، بأن تركيا والعراق هددا بالانسحاب من قمة شرم الشيخ حول غزة في حال مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال مصدر رفيع لوكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أبلغ الجانبين المصري والأميركي، بأن العراق سينسحب من القمة في حال مشاركة نتنياهو.
وأوضح المصدر أنه “لا توجد دعوة رسمية موجهة من قبل الجانب المصري إلى نتنياهو من أجل حضور قمة شرم الشيخ”، مبينا أن “ترامب حاول إحضار (نتنياهو) وأجرى اتصالات دبلوماسية بهدف ضمان حضور نتنياهو قمة شرم الشيخ”.
وأكد أن “رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أبلغ الجانبين المصري والأميركي بأن العراق سينسحب من القمة في حال شارك نتنياهو وهو موقف عراقي حاسم”.
ولفت إلى أن “مواقف المشاركين كانت مشابهة لموقف العراق ولهذا فإن محاولة ترامب بجلب نتنياهو إلى قمة شرم الشيخ لم تنجح”.
كما نقلت وكالة أنباء تركيا: “بعد تلقيه نبأ تأكيد حضور نتنياهو القمة في شرم الشيخ.. أبلغ أردوغان المعنيين أنه سيلغي مشاركته بالقمة ويعود إلى تركيا وبالفعل قد انحرفت طائرته عن مسارها قبيل هبوطها في مصر”.
وأضافت: “لكن بعد عدول نتنياهو عن المشاركة عادت طائرة أردوغان إلى مسارها الطبيعي نحو شرم الشيخ”.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الإثنين، أن نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.
وذكر مكتب نتنياهو، في بيان: “رئيس الوزراء نتنياهو دُعي من قبل الرئيس الأميركي ترامب للمشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد اليوم في مصر”.
وأضاف: “شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه قال إنه لن يتمكن من المشاركة بسبب قرب الموعد من دخول العيد”.
كما علّقت الرئاسة المصرية بالقول: “نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية. وكان الرئيس ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وقبل ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.


