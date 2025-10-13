6 مليار دولار الدخل السياحي للأردن خلال التسعة شهور الأولى من العام

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2025 بنسبة 1.4% ليبلغ 622.4 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 8.3% ليبلغ 614.0 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وفي ضوء ذلك، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025، ليبلغ 5,952.7 مليون دولار، مقارنة بانخفاض نسبته 4.3% ليبلغ 5,571.8 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 14.5%.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025 من الجنسيات الآسيوية بنسبة 36.2%، والأوروبية (29.6%)، والأمريكية (16.9%)، والعرب (4.1 %)، والجنسيات الأخرى (33.1%)، في حين تظهر انخفاض الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 0.6%.

كما وتظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 4.4% ليبلغ 1,589.3 مليون دولار، حيث سجل شهر أيلول من عام 2025 ارتفاعًا نسبته 8.2%، ليصل إلى 145.4 مليون دولار.

وعلى صعيد أخر، أظهرت البيانات الأولية ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة الى المملكة بنسبة 3.1% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025، لتبلغ 2,975.7 مليار دولار. أما الحوالات الصادرة من المملكة، فارتفعت بنسبة 15.3% لتبلغ 1,141.9 مليار دولار.

وتظهر البيانات ان الحوالات الواردة من الامارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من اجمالي الحوالات الواردة الى المملكة بنسبة 21.6%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (19.3%)، ثم السعودية (18.4%)، يتبعها قطر (9.6%).

أما الحوالات الصادرة فتبين ان مصر تمثل النسبة الأعلى من الحوالات الصادرة من المملكة بنسبة 39.1%، تليها بنغلادش (11.0%)، ثم الامارات (5.9%)، يتبعها الفلبين (5.5%)