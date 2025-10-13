ترامب من الكنيست الإسرائيلي: الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، إن الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا، ليشكل “فجر تاريخي لشرق أوسط جديد”.

وأضاف ترامب في خطاب له أمام الكنيست الإسرائيلي، أن اليوم ليس نهاية حرب فحسب بل نهاية “الإرهاب والتطرف”، وأن البنادق سكتت اليوم ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقا.

وأشار إلى أنه سيتوجه بالشكر لكل الدول العربية والإسلامية التي طالبت حماس بإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا أن الدول العربية والإسلامية شركاء في السلام.

وأكد ترامب أن كل شيء سيتغير للأفضل، وأن الشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي.

وعبر الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره لجهود المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، إضافة إلى وزيري خارجيته ودفاعه.

وبين ترامب أن بلاده أنهت 8 حروب في غضون 8 أشهر، لافتا إلى أنه سيضم الحرب على غزة إلى القائمة بعودة المحتجزين.

وقال ترامب إنه لا يحب الحرب وشخصيته تحبذ وقف الحروب، معتقدا أنه حقق نجاحا في ذلك.

وشدد على أنه سيطبق السلام من خلال القوة، مبينا أن أن الولايات المتحدة لديها أسلحة لم يحلم بها أحد، معبرا عن آمله ألا يضطر لاستخدامها، على حد قوله.

وتحدث ترمب عن تقديم الولايات المتحدة الكثير من هذه الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف الرئيس الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يتصل به مرارا، ويطالب بشتى أنواع الأسلحة.

وأشار إلى أن ما حدث في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لن يتكرر مرة أخرى، وأن “الكابوس الطويل على الإسرائيليين والفلسطينيين انتهى”، مبينا أن “المنطقة بأكملها وافقت على خطة لنزع سلاح حماس”.

وتابع: “لو امتلكت إيران السلاح النووي لما شعرت الدول العربية بالارتياح لإبرام الاتفاق الذي لدينا الآن”.

ووصف ترامب “إيران بالغيمة السوداء على إسرائيل والشرق الأوسط وأنه قضي عليها”.

وأكد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب مخاطبا إيران: “نحن مستعدون عندما تكونون مستعدين وهذا سيكون أفضل قرار تتخذونه”.

وأضاف أن السابع من أكتوبر يجب أن يثبت للدول التي تحاول تدمير إسرائيل أن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.

وبين أن إدارته تساعد الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله.