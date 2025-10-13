بنك القاهرة عمان
نتنياهو يلغي حضوره لقمة شرم الشيخ بعد إعلان مشاركته

ساعة واحدة ago
نتنياهو يلغي حضوره لقمة شرم الشيخ بعد إعلان مشاركته

وطنا اليوم:كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن إلغاء حضور نتنياهو لقمة السلام في شرم الشيخ، بعد إعلان الرئاسة المصرية تأكيد مشاركته بها.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت عن مشاركة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة السلام في شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.
وقبل ذلك، كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو يدرسان إمكانية انضمام الأخير إلى قمة شرم الشيخ.
وأوضحت الصحيفة أن ترامب كان صاحب المقترح، مشيرة إلى أنه اقترحه على نتنياهو خلال رحلتهما المشتركة من مطار بن غوريون إلى الكنيست.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخبر، وقالت إن “المسألة قيد البحث”.
كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي: “نتنياهو يدرس مرافقة ترامب لحضور قمة غزة في مصر”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “اجتماع عمل” يجري الآن بين نتنياهو وترامب قبل الكلمة المرتقبة للرئيس الأميركي في الكنيست.
يشار إلى أن بعد زيارته القصيرة لإسرائيل، يتوجه ترامب إلى شرم الشيخ في مصر ليترأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي قمة من أجل “السلام” في غزة بحضور قادة أكثر من 20 دولة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وسيكون حكم قطاع غزة الذي دمرته الحرب المتواصلة منذ سنتين، في الفترة المقبلة أحد محاور القمة.
وستوقع الدول التي توسطت للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وثيقة تضمن تطبيقه. ويتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا، حسب وكالة فرانس برس.


