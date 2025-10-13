حماس تسلّم 20 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر

وطنا اليوم:سلمت حماس جميع الرهائن الأحياء الـ 20، الاثنين، وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أنه “لا مزيد من الرهائن الأحياء بيد حماس”. من جهتها أكدت حماس أنها سلمت الرهائن تنفيذاً لخطة الرئيس دونالد ترامب، شددت على الوسطاء ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.

وأفرجت حركة حماس عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وعددهم 13، وقد تسلمهم الصليب الأحمر الدولي، ليسلمهم بدوره إلى إسرائيل.

وشملت الدفعة الأولى 7 رهائن تم الإفراج عنهم في غياب وسائل الإعلام وغياب أي مراسم احتفالية خلافًا لما تم خلال تسليم الرهائن في صفقات التبادل التي جرت بين حركة حماس وإسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي.

ونشرت حركة (حماس) صباح الاثنين أسماء 20 محتجزا من الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، فيما نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قائمة أسماء المحتجزين الـ 20 الأحياء التي نشرتها حماس مطابقة للقائمة المعروفة لإسرائيل.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعددهم سبعة، وقامت بتسليمهم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أن تقوم بتسلم بقية المحتجزين (13) في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب المرحلة الأولى من الخطة سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة ويبلغ عددهم 20 شخصا، إضافة إلى تسليم 28 جثة، تدريجياً، بحسب التقدم الذي سيحدث لاستخراجها من تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة.

في المقابل تفرج سلطات الاحتلال عن 250 أسيرا من سجونها يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و1718 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد جمعت الأسرى المنوي الإفراج عنهم من خمسة سجون مركزية، في سجني “عوفر” غرب مدينة رام الله وعددهم 107 أسرى، والبقية (143 أسيرا) إلى “وكتسيعوت” في النقب، تمهيدا إلى نقلهم إلى قطاع غزة من ثم إلى جمهورية مصر العربية.

وستتم عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، تحت إشراف لجنة مصرية قطرية أميركية، والتي تتابع إجراءات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سفر نحو 100 من أقارب الأسرى ممن سيطلق سراحهم الاثنين وسيبعدون إلى خارج فلسطين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها في التاسع والعشرين من أيلول الماضي، ويقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفي اليوم التالي، صادقت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على اتفاق وقف إطلاق النار، والخطوط العريضة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

ويوم الجمعة الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشر ظهرا، لتبدأ بعدها مهلة الـ 72 ساعة التي حددها الاتفاق، لإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وبحسب مؤسسات الأسرى، يتجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 11 ألف أسير، يعانون أوضاعا وظروفا كارثية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم في الأسر.

فيما بلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد 350، ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدا لإصدار أحكام بالسجن المؤبد 40 أسيرا، وعدد الأسيرات 53، بينهن ثلاث من غزة، وطفلتان، والأطفال الأسرى نحو 400 يقبعون في سجني (عوفر، ومجدو)، فيما بلغ عدد الأسرى الموقوفين -دون محاكمة-، نحو 3380، حتى شهر تشرين الأول الحالي.