ترامب: سأكون فخورا بزيارة غزة وأتطلع للوقوف على أرضها

وطنا اليوم:أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته في زيارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيكون “فخورًا للغاية” إذا سنحت له الفرصة للوقوف على أرضها.

وفي تصريحات للصحفيين خلال رحلته إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة، قال ترامب: “لقد حصلنا على كثير من التعهدات الشفوية بخصوص غزة”.

وعن إعادة إعمار القطاع، وصف ترامب العملية بأنها “ستكون إنجازًا كبيرًا”، لكنها تتطلب السير بوتيرة مدروسة، مشددًا على أن “الهدف هو تحقيق بيئة آمنة ومستقرة تمكن من بناء سلام دائم”.

وقال في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس: “الحرب انتهت. حسناً؟ هل فهمتم ذلك”، معرباً عن ثقته بأن وقف إطلاق النار “سيصمد”.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار ستبدأ “بشكل شبه فوري”، موضحًا أن القطاع بات أشبه بـ”منطقة منكوبة بالكامل”، مما يتطلب إزالة الأنقاض والمباني المتضررة قبل أي خطوة أخرى.

وأضاف: “في غضون عام، سنرى تحسنًا ملحوظًا، وعلى المدى البعيد، ستكون غزة في أفضل حالاتها، إذ تملك اليوم فرصة حقيقية لتتحول إلى منطقة مستقرة وطبيعية لأول مرة منذ قرون”.

وبخصوص “مجلس السلام” الذي يشكل جزءًا من مبادرته المكونة من 20 بندًا، أكد ترامب أن تشكيله سيكون سريعًا، قائلاً: “الجميع يرغب في أن يكون جزءًا من هذا المجلس”.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن.

وقد حطّت طائرة الرئاسة الأمريكية “إير فورس وان” في مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب، بعد رحلة طويلة قادمة من واشنطن.