حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل

وطنا اليوم:تصرّ حركة حماس على أن تتضمن قائمة الأسرى الذين ستفرج عنهم السلطات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سبعة قادة فلسطينيين بارزين، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة فرانس برس، الأحد.

وقال أحد هذه المصادر إن “حماس تصرّ على أن تشمل القائمة النهائية القادة السبعة الكبار وأبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وعباس السيد”، الأمر الذي أكده مصدر آخر.

وأضاف المصدر أن الحركة وحلفاءها أنهوا جميع التحضيرات لتسليم إسرائيل جميع الأحياء المحتجزين في غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن إدارة السجون الإسرائيلية رفعت درجة التأهب إلى العليا وسط استعدادات لتنفيذ صفقة التبادل المزمع تنفيذها يوم غد الاثنين.

وأفاد مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة بأن فصائل المقاومة أنهت إحصاء الأسرى الأحياء وتوزيعهم على نقاط داخل قطاع غزة تحضيرا لتسليمهم.

وأضاف المصدر بأن وفدي المقاومة والصليب الأحمر سيلتقيان الليلة للاتفاق على آلية تسليم أسرى الاحتلال، وأن عملية تسليم أسرى الاحتلال ستتم عبر 3 محاور مختلفة في قطاع غزة.

وقال المصدر الحمساوي إن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن الوسطاء ما زالوا يعملون للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى رغم رفض الاحتلال، وذلك في أعقاب الأنباء الواردة عن تعنّتٍ إسرائيلي تجاه بعض أسماء قادة الحركة الأسيرة.

وأضاف القيادي في الحركة بأن فصائل المقاومة جددت التزامها بالإفراج عن أسرى الاحتلال وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه تم البدء في نقل حافلات الصليب الأحمر الدولي إلى جنوب إسرائيل، استعدادا لاستقبال الأسرى الإسرائيليين المزمع الإفراج عنهم من قطاع غزة غدا الاثنين.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني وجود عقبات معقدة لا تزال تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، والتي تشمل أسرى قطاع غزة والنساء والأطفال.

وأوضح المكتب أن الجهود تُبذل على مدار الساعة لتجاوز هذه العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، وأكد أن الإعلان عن الأسماء وتفاصيل الصفقة كافة سيتم فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية حتى آخر اسم.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن بعض عائلات القتلى من الأسرى أُبلغت بأن جثامين أبنائها لن تستعاد في المرحلة الأولى من الصفقة.