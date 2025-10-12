بنك القاهرة عمان
تحرك 400 شاحنة مساعدات إنسانية تمهيداً للدخول إلى غزة

36 ثانية ago
وطنا اليوم:تحركت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى غزة، في السادسة من صباح اليوم الأحد (03:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك من معبر رفح إلى معبريْ كرم أبو سالم والعوجة؛ تمهيداً لدخولها إلى غزة.
وقد عبَرت 90 شاحنة، خلال الساعة الأولى، من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبريْ كرم أبو سالم والعوجة تمهيداً لدخولها إلى غزة.
ووفق التقرير فإن شاحنات الوقود تستعد للدخول إلى غزة ضمن المساعدات الإنسانية، في خطوة تمثل بداية مسار جديد على طريق إعادة الاستقرار وفتح معبر رفح.
يشار إلى أنه، لأول مرة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، يجري إرسال المساعدات الإنسانية إلى معبر العوجة أيضاً؛ وذلك نظراً لكثرة أعداد الشاحنات المتوقع إدخالها. وجارٍ التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، يوم الثلاثاء المقبل؛ من أجل السماح باستقبال الجرحى والمصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من غزة، وكذلك استقبال الأفراد من الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومن العالقين في مصر أيضاً.


