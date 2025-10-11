بنك القاهرة عمان
الحدادين: قمة شرم الشيخ برعاية ترامب والسيسي محطة مفصلية لتعزيز السلام… وجهود الملك عبدالله الثاني كانت وستبقى الضمانة الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة

41 ثانية ago
الحدادين: قمة شرم الشيخ برعاية ترامب والسيسي محطة مفصلية لتعزيز السلام… وجهود الملك عبدالله الثاني كانت وستبقى الضمانة الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة

وطنا اليوم – قال المحامي أكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، أعتبر دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة لقادة العالم في مدينة شرم الشيخ يوم الثلاثاء القادم، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، تكتسب أهمية بالغة كونها تشكّل خطوة جديدة لتعزيز الدعم الدولي لخطة السلام التي يقودها الرئيس ترامب بشأن غزة والمنطقة بأسرها.

وأشاد الحدادين بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي وجّه الدعوات لعدد من القادة العرب والأوروبيين للمشاركة في هذه القمة، تأكيداً على الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار والسعي نحو حلول سلمية شاملة.

وأضاف الحدادين أن التحركات والاتصالات المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على المستويين الإقليمي والدولي، كانت وما زالت الضمانة الحقيقية في حشد الجهود ووقف الحرب البشعة على غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل وشامل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

واختتم الحدادين تصريحه بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ تمثل محطة مفصلية لتعزيز مسار السلام الدولي، مشيدًا بجهود القادة المشاركين، ومؤكداً أن الملك عبدالله الثاني سيبقى صوت العدالة والضمير العربي والإنساني الحي في كل المحافل دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الحياة والكرامة والسلام.


