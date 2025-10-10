بدء مهلة الـ 72 ساعة لتسليم المحتجزين لدى حماس

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مهلة تسليم المحتجزين الـ 72 ساعة بدأت، إذ سيتم في نهايتها إطلاق سراحهم.

وقال المتحدث “قواتنا متمركزة عند الخط الأصفر في قطاع غزة والجنود سيعملون على إزالة أي تهديد”.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية باستكمال الاستعدادات لزيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى إسرائيل الاثنين المقبل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش)، ظهر اليوم.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه من “الخطير للغاية” الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف الحرب في غزة وتحرير المحتجزين المتبقين، وفق مكتب نتنياهو.

الى ذلك نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، قائمة تضم أسماء 250 أسيرا فلسطينيا يُرتقب الإفراج عنهم في إطار اتفاق التبادل مع حركة حماس في مقابل المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ولا تتضمّن القائمة أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة، على غرار مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة.

ومنذ السابع من تشرين الأول اكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطينيا، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.