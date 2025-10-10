عامان على الإبادة.. وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

وطنا اليوم:بعد 735 من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة مع إعلان الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته نحو الخط الأصفر وفق ما نص عليه الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش).

وأضاف الجيش “منذ الساعة 12:00، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتمركز على طول خطوط الانتشار المُحدثة استعدادا لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين”.

الى ذلك قالت مصادر إن مفاوضات قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم من سجون الاحتلال تشهد تطورات متسارعة.

وأضافت المصادر أن مفاوضات قوائم الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال تقترب من الحسم النهائي.

وكشفت أن الاحتلال أصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة كتائب القسام.

وأعلنت أن الاحتلال وافق صباح اليوم على إضافة نحو 10 أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزارة الداخلية نشرت أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة.

وكشفت أنه سيسمح لـ100 من 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية بالخروج للضفة و5 منهم سيتوجهون إلى القدس.