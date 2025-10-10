بدء عودة آلاف النازحين إلى وسط وشمال غزة بعد وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:بدأ آلاف النازحين في غزة بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله، يسمح عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.

وأفاد مصدر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب من بعض المناطق في قطاع غزة، صباح الجمعة، مشيرا إلى استمرار القصف رغم مصادقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار.

وبين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد تموضعه في بعض مناطق قطاع غزة ولم ينسحب بشكل كامل.

وأكد أن مناطق في القطاع شهدت خلال ساعات فجر الجمعة قصفا إسرائيليا رغم دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأعلن الدفاع المدني في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.

وقال محمّد المغير مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني بغزة “آليات الاحتلال انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة”.

وأضاف “هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه.

وقالت وسائل الإعلام إن الجيش سحب اللواء السابع وبدأ بتقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة، مشيرة إلى سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش).

وأضاف الجيش “منذ الساعة 12:00، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتمركز على طول خطوط الانتشار المُحدثة استعدادا لاتفاق وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين”.