إعلام عبري: سيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع

وطنا اليوم:نشر اعلام عبري بأنه سيتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع

وكذلك أفاد تلفزيون «إكسترا نيوز» المصري بأن وفداً من السلطة الفلسطينية ووفداً إسرائيلياً من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيناقشان في القاهرة آليات فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وبأن الرئيس الأمريكي ترامب سيصل صباح يوم الاثنين إلى إسرائيل وسيلقي كلمة في الكنيست.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنّها أقرّت فجر الجمعة المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة والتي تنصّ خصوصاً على إطلاق حماس جميع الرهائن المحتجزين في القطاع، أحياء وأمواتاً، وإفراج إسرائيل عن معتقلين وأسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق النار وإدخال مساعدات للقطاع المدمّر. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: إنّ «الحكومة وافقت للتوّ على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن – سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً».