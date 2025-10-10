بنك القاهرة عمان
تنفيذاً لخطة ترامب.. جيش الاحتلال ينسحب تدريجياً من غزة

10 أكتوبر 2025
تنفيذاً لخطة ترامب.. جيش الاحتلال ينسحب تدريجياً من غزة

وطنا اليوم:أفاد مصدر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب من بعض المناطق في قطاع غزة، صباح الجمعة، مشيرا إلى استمرار القصف رغم مصادقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار.
وبين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد تموضعه في بعض مناطق قطاع غزة ولم ينسحب بشكل كامل.
وأكد أن مناطق في القطاع شهدت خلال ساعات فجر الجمعة قصفا إسرائيليا رغم دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الألوية “188” و”السابع” و”عتصيوني” غادرت مدينة غزة وخانيونس امثتالا لتوجيهات المستوى السياسي.
وأظهرت مشاهد بثها ناشطون فلسطينيون، آليات عسكرية  إسرائيلية أثناء انسحابها، في وقت حذرت فيه حركة حماس السكان من العودة إلى المناطق التي يوجد فيها الجيش حتى الانسحاب الكامل.
ووثق ناشطون محاصرون انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط المستشفى الأردني في حي “تل الهوى” جنوب غرب مدينة غزة.
وانتشرت مقاطع أخرى قال متداولها إنها توثق إضرام الجنود الإسرائيليين النار في عدد من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها قبل مغادرتها، وهو سلوك سبق حدوثه سابقاً، بحسب ناشطين.
وقالت وسائل الإعلام إن الجيش سحب اللواء السابع وبدأ بتقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة، مشيرة إلى سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة.


