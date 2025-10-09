ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس “أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم”.

وأضاف ترامب في تصريحات له، “الرهائن سيطلق سراحهم يوم الاثنين أو الثلاثاء”.

وتابع ترامب، “سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط”، مضيفا أن “غزة سيعاد إعمارها”.

وأشار إلى أن سيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر.

وقال ترامب:

أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما.

أنهينا الحرب في غزة.

سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء.

كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة.

سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر.

دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة.

حماس فقدت من جانبها نحو 70 ألف شخص وهذه الحرب ينبغي أن تتوقف.

الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.