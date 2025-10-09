بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم

9 أكتوبر 2025
ترامب: أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس “أنهينا الحرب في غزة وأعتقد أنه سيكون هناك سلام دائم”.
وأضاف ترامب في تصريحات له، “الرهائن سيطلق سراحهم يوم الاثنين أو الثلاثاء”.
وتابع ترامب، “سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط”، مضيفا أن “غزة سيعاد إعمارها”.
وأشار إلى أن سيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر.

وقال ترامب:

أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما.
أنهينا الحرب في غزة.
سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء.
كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.
ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة.
سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر.
دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة.
حماس فقدت من جانبها نحو 70 ألف شخص وهذه الحرب ينبغي أن تتوقف.
الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025