الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

9 أكتوبر 2025
الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول الحالي مقارنة مع أسعارها في شهر أيلول الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة انخفض بنزين “أوكتان 95″من 697 دولارا إلى 669 دولارا للطن، بنسبة 4 بالمئة، وانخفض بنزين “أوكتان 90” من 676 دولارا الى 646 دولارا للطن، بنسبة 4.4 بالمئة .
وارتفع معدل سعر الديزل من 640 دولارا للطن إلى 642 دولارا وبنسبة 0.4 بالمئة، واستقر معدل سعر الكاز عند 670 دولارا للطن.
كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 397 دولارا للطن إلى 390 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 1.7 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال من 498 دولارا للطن الى 480 دولارا للطن، بنسبة 3.6 بالمئة، فيما انخفض معدل سعر خام برنت من 68 دولارا للبرميل الى67 دولارا للبرميل، بنسبة 1.5بالمئة


