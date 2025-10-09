قوة تضم الوسطاء لتحديد أماكن رفات الرهائن المفقودين في غزة

وطنا اليوم:كشف مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن تركيا ستشارك في قوة عمل مشتركة خماسية، تضم أيضاً الولايات المتحدة ومصر وقطر وكيان الاحتلال، ستُشكل خصيصاً لتحديد أماكن جثث المحتجزين المتوفين في قطاع غزة، الذين لا يُعرف مكانهم.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن تشكيل هذه القوة يأتي كأحد البنود الهامة ضمن “اتفاق شرم الشيخ” الذي تم الإعلان عنه فجر اليوم، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

تعتبر هذه المهمة، التي ستجمع أطرافاً مختلفة، ذات طابع إنساني معقد، وتهدف إلى إغلاق واحد من أكثر الملفات إيلاماً للعائلات، وتأتي كجزء من الترتيبات الشاملة التي تضمنها الاتفاق لطي صفحة الحرب.

تتويج لدور الوساطة التركية

يؤكد انضمام تركيا إلى قوة العمل هذه على الدور المحوري الذي لعبته في المفاوضات التي استضافتها مصر وأسفرت عن وقف إطلاق النار. وقد شارك مسؤولون أتراك بشكل فاعل في المحادثات، ويُعزز هذا التطور من دور أنقرة كضامن رئيسي في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني وإعادة الإعمار.

ترمب: العالم تضافر لإنجاح الاتفاق

يأتي تشكيل هذه القوة في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر اليوم، والتي أكد فيها أن “كيان الاحتلال وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.

وأشار ترمب إلى أن الاتفاق حظي بدعم دولي كبير، قائلاً: “تضافرت جهود العالم أجمع حول الاتفاق بشأن غزة”. وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل انسحاب قوات الاحتلال إلى خط متفق عليه، وإطلاق سراح المحتجزين، الذي من المرجح أن يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وتحدث ترمب عن مستقبل القطاع، مؤكداً أنه “سيتم إعادة إعمار غزة ونحن بصدد تشكيل مجلس للسلام”، وأن دول المنطقة ترغب في تحقيق ذلك.