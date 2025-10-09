بنك القاهرة عمان
ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.85% خلال 9 أشهر

9 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.85% للشهور التسعة الأولى من العام 2025، مقارنةً مع الفترة نفسها من 2024.
أما على المستوى الشهري، فارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.74% لأيلول الماضي، مقارنة مع الشهر المقابل من 2024، وشهد ارتفاعا طفيفا نسبته 0.10% (أقل من نقطة مئوية واحدة) للشهر نفسه مقارنةً مع شهر آب الماضي.
وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للشهور التسعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 112.62 نقطة مئوية مقابل 110.57 للفترة نفسها من 2024.
أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لأيلول الماضي ما مقداره 112.74 مقابل 110.81 للشهر نفسه من 2024، وبلغ الرقم القياسي لأيلول الماضي ما مقداره 112.74 مقابل 112.63 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وحسب المجموعات السلعية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية، والتبغ والسجائر، والشاي والبن والكاكاو، والفواكه والمكسرات، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى، في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة، والأدوات المنزلية، والأثاث والسجاد والمفارش، والأسماك ومنتجات البحر.
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لأيلول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية”، و”الشاي والبن والكاكاو”، و”الفواكه والمكسرات”، و”التبغ والسجائر”، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الأدوات المنزلية”، و”الأسماك ومنتجات البحر”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة”.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لأيلول الماضي مقارنة مع آب الذي سبقه، مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة، والأمتعة الشخصية، والشاي والبن والكاكاو، والفواكه والمكسّرات.


