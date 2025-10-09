توقيع إتفاقية لحفر 80 بئراً في حقل الريشة الغازي بكلفة 174 مليون دولار

وطنا اليوم:رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة البترول الوطنية و الشركة الكويتية للحفريات، اليوم الخميس، لتنفيذ مشروع حفر 80 بئراً جديدة في حقل الريشة الغازي بكلفة إجمالية تبلغ 174 مليون دولار، وذلك وفق نظام تسليم المفتاح خلال فترة تمتد لأربع سنوات.

و وقّع الاتفاقية عن شركة البترول الوطنية مديرها العام المهندس محمد الخصاونة، وعن الشركة الكويتية للحفريات رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد العزيز الراشد، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية المهندس ليث القاسم ونائب المدير العام مهند الردايدة.

وأكد الخرابشة في كلمة له خلال حفل التوقيع، أن الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل رافعاً رئيسياً لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف الخرابشة أن الوزارة ماضية في دعم جهود الاستكشاف والتطوير في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن هناك توسعاً في مجال حفر الآبار من خلال الوزارة والشركات العاملة، حيث وصلت المناطق المستهدفة بالعمل إلى 9 مناطق من أصل 12، آملا ان تقود هذه الجهود الى نتائج ايجابية تسهم في تحقيق مستهدفات القطاع في رؤية التحديث الالقتصادي.

من جانبه، شكر الراشد الحكومة الأردنية على الثقة بالشركة الكويتية للحفريات، معتبرا توقيع الاتفاقية تجسيدا للعلاقات الخوية بين البلدين، متطلعا الى مزيد من الشراكات في مشاريع جديدة سعيا لتعزيز الانتاج وتحقيق أمن التزود بالطاقة في المملكة الاردنية الهاشمية.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية المهندس ليث القاسم أن المشروع يأتي استمراراً لجهود شركة البترول الوطنية في تطوير حقل الريشة الغازي من خلال تنفيذ دراسات للمخزون وحفر المزيد من الآبار بهدف رفع معدلات الإنتاج وزيادة نسب النجاح في عمليات الحفر، مشيرا الى ان الشركة الكويتية للحفريات كانت قد أنهت مؤخراً حفر 10 آبار جديدة بالنظام ذاته، و قدّمت أداءً متميزاً خال تنفيذها للمشروع السابق.

وتعمل شركة البرتول الوطنية بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمنشآت الإنتاجية لاستيعاب الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي، وضمان جاهزية المرافق لمواكبة النمو المتوقع في الإنتاج.

وفي إطار تنويع استخدامات الغاز الطبيعي، أبرمت شركة البترول الوطنية خلال الفترة الماضية عدداً من اتفاقيات بيع وشراء الغاز مع شركات تقوم بضغط وتسييل الغاز المنتج من حقل الريشة ونقله بواسطة صهاريج متخصصة إلى مختلف مناطق المملكة، ما يسهم في توسيع قاعدة مشتري الغاز الوطني وتحفيز الصناعات المحلية المعتمدة عليه.

ويُنفذ المشروع بتمويل ذاتي من شركة البترول الوطنية من خلال إيرادات مبيعات الغاز، إلى جانب دعم حكومي بقيمة 87 مليون دينار، ضمن خطة الشركة الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستويات الإنتاج وزيادة مساهمة الغاز المحلي في خليط الطاقة الوطني، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عبر إحلال الغاز الوطني محل المستورد، بما يعزز أمن التزود بالطاقة.

كما تسعى الشركة من خلال المشروع إلى تشجيع إقامة صناعات بتروكيماوية وتحويلية وتعدينية تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن الشركة الكويتية للحفريات كانت قد فازت بالعطاء بعد منافسة مع عدد من الشركات، حيث حصلت على الترتيب الأول فنياً ومالياً في التقييم النهائي