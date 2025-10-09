مفارقة كبيرة بين فرص العمل المستحدثة للعام 2024 وبيانات الضمان.!

الخبير موسى الصبيحي

كتبت لأكثر من مرة حول ما يصدر من تصريحات تتعلق بفرص العمل التي تم استحداثها في المملكة خلال الثلاث سنوات الفائتة، ومن ضمنها سنة 2024 حيث صرّحت الحكومة من خلال دائرة الإحصاءات العامة بأنه تم استحداث ( 96 ) ألف فرصة عمل خلال ذلك العام، وكنت في تعليقاتي على مثل هذه الأرقام أربط بينها وبين النمو في أعداد المؤمّن عليهم النشطين في الضمان، فلا أجد انعكاساً لهذه الفرص المستحدًثة خلال قراءتي لبيانات الضمان.

اليوم قرأت في التقرير السنوي لمؤسسة الضمان – 2024 ما يؤيّد كلامي وما كتبته سابقاً حول الموضوع، فقد ورت في التقرير (الصغحة 23) أن عدد المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين المشتركين إلزامياً أي من خلال عملهم بمنشآت ارتفع من ( 1.247 ) مليون مؤمّن عليه كما في 31-12-2023 إلى ( 1.269 ) مليون مؤمّن عليه كما في 31-12-2024 أي بزيادة مقدارها (22) ألف مؤمّن عليه أردني فقط وبنسبة نمو بلغت ( 1.8 % ). وهو ما كان أشار إليه أيضاً أستاذ علم الاجتماع الصديق الدكتور حسين الخزاعي في تصريح قبل أسبوعين.

فأين هي إذن فرص العمل أل (96) ألفاً التي تم استحداثها خلال العام 2024..؟!

أين ذهبت بالله عليكم..؟!