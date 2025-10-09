بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

مفارقة كبيرة بين فرص العمل المستحدثة للعام 2024 وبيانات الضمان.!

9 أكتوبر 2025
مفارقة كبيرة بين فرص العمل المستحدثة للعام 2024 وبيانات الضمان.!

الخبير موسى الصبيحي

كتبت لأكثر من مرة حول ما يصدر من تصريحات تتعلق بفرص العمل التي تم استحداثها في المملكة خلال الثلاث سنوات الفائتة، ومن ضمنها سنة 2024 حيث صرّحت الحكومة من خلال دائرة الإحصاءات العامة بأنه تم استحداث ( 96 ) ألف فرصة عمل خلال ذلك العام، وكنت في تعليقاتي على مثل هذه الأرقام أربط بينها وبين النمو في أعداد المؤمّن عليهم النشطين في الضمان، فلا أجد انعكاساً لهذه الفرص المستحدًثة خلال قراءتي لبيانات الضمان.

اليوم قرأت في التقرير السنوي لمؤسسة الضمان – 2024 ما يؤيّد كلامي وما كتبته سابقاً حول الموضوع، فقد ورت في التقرير (الصغحة 23) أن عدد المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين المشتركين إلزامياً أي من خلال عملهم بمنشآت ارتفع من ( 1.247 ) مليون مؤمّن عليه كما في 31-12-2023 إلى ( 1.269 ) مليون مؤمّن عليه كما في 31-12-2024 أي بزيادة مقدارها (22) ألف مؤمّن عليه أردني فقط وبنسبة نمو بلغت ( 1.8 % ). وهو ما كان أشار إليه أيضاً أستاذ علم الاجتماع الصديق الدكتور حسين الخزاعي في تصريح قبل أسبوعين.

فأين هي إذن فرص العمل أل (96) ألفاً التي تم استحداثها خلال العام 2024..؟!

أين ذهبت بالله عليكم..؟!


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025