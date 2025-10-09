المقاومة الفلسطينية تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة وانسحاب الاحتلال

وطنا اليوم:مع دخول اليوم الـ734 من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء التوصل إلى اتفاق يمهد لإنهاء الحرب في غزة.

وأكدت حركة حماس أن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، مؤكدة أنها سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بموجب الاتفاق.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة.

وفي بيان رسمي، وصفت المقاومة المفاوضات بأنها جرت “بمسؤولية وجدية”، وأكدت أن وفدها شاركوا في المباحثات في المبادرة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف إنهاء “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن تقديرها العالي “لجهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا”، كما ثمّنت “المساعي التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة”.

ودعت الحركة في بيانها الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها، كما ناشدت الأطراف العربية والإسلامية والدولية دعم هذا المسار.

ووجّه البيان تحية للشعب الفلسطيني في غزة، والقدس، والضفة الغربية، وفي داخل الوطن وخارجه، مشيدا “ببطولاته وصموده في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية وتشبثه بحقوقه الوطنية”، مؤكدا أن “هذه التضحيات أفشلت مخططات الاحتلال الرامية إلى الإخضاع والتهجير”.

وأكدت المقاومة أن “تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً، وسنظل أوفياء للعهد ولن نتخلى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير”.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام، مشيراً إلى أن “هذا الاتفاق يعني الإفراج عن جميع الرهائن قريباً جداً، كما ستسحب إسرائيل قواتها إلى خطوط متفق عليها كبداية نحو سلام قوي ودائم”.

ونشر ترامب عبر منصة تروث سوشيال، أن جميع الأطراف سيتم التعامل معهم “بعدل”، واعتبر هذا الإعلان “يوماً عظيماً للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، والولايات المتحدة”، مقدماً الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا.

– التوقيع الخميس –

وقال مصدر مطّلع على المفاوضات طالبا عدم نشر اسمه إنّ “التوقيع الرسمي” على هذا الاتفاق سيتمّ “في مصر الخميس قرابة الظهر (09:00 ت غ)”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته الخميس “لإقرار الاتفاق وإعادة جميع الرهائن الأعزاء إلى الوطن”.

وأفاد مصدر في حركة حماس فرانس برس أنّ المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمّن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة وأكثر من ألفي أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضح المصدر أنّ الأسرى الفلسطينيين الذي ستفرج عنهم إسرائيل هم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد و1700 ممن اعتقلوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف أنّ المرحلة الأولى ستشمل أيضا انسحابات إسرائيلية من قطاع غزة “مجدولة زمنيا”، فيما ذكر مسؤول فلسطيني مطلع أن المحتجزين الأحياء الذين سيفرج عنهم هم عشرون إسرائيليا.