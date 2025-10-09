ترامب: اتفاق على المرحلة الأولى لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق الأسرى الاثنين

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجر اليوم الخميس، توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة. وأكد أن “هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا”، كما أن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم. وقد نقل موقع دروب سايت عن مصدر مقرب من الوسطاء أن ترامب قدم ضمانات بعدم السماح لإسرائيل باستئناف الحرب بعد استعادة الأسرى.

وأشار ترامب في منشور على تروث سوشيال إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الأطراف بعدل، واعتبر هذا الإعلان “يوما عظيما للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل وللولايات المتحدة ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا”.

وفي تصريحات لموقع أكسيوس قال الرئيس ترامب، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصف مكالمته معه بالرائعة، مشيرا إلى أن “نتنياهو سعيد للغاية وينبغي أن يكون كذلك” وفق تعبيره.

ورجح ترامب أن يزور إسرائيل في الأيام المقبلة، وربما يخطب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قائلا إن “الإسرائيليين يريدون مني خطابا في الكنيست وسأفعل بالتأكيد، إن رغبوا فيه”.

كما أضاف ترامب، أن جهود العالم أجمع تضافرت للتوصل إلى هذا الاتفاق بما فيها دول كانت معادية واصفا ذلك بأنه إنجاز عظيم.

وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز رجح ترامب إطلاق سراح “الرهائن” المحتجزين في غزة يوم الاثنين المقبل، وكذلك جثث الأموات.

وأشار إلى أنه “ستشهدون إعادة إعمار غزة ونحن بصدد تشكيل مجلس السلام وسيتم الاعتناء بالناس”.

ولفت الرئيس الأميركي، أنه قال لنتنياهو، إن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم، وهو يفهم ذلك جيدا، حسب تعبيره، مشيرا إلى أنه واثق للغاية من أن السلام سيسود الشرق الأوسط، وأعرب عن اعتقاده أن إيران ستكون جزءا من عملية السلام.

ونشر البيت الأبيض تسجيلا مصورا قال إنه لعائلات رهائن إسرائيليين يزورون العاصمة الأميركية واشنطن حاليا يشكرون فيه الرئيس ترامب على إبرام الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب، ويشكرون إدارة ترامب “على بذل كل ما في وسعها لإعادة الرهائن إلى ديارهم”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض أن ترامب أجرى اتصالا مطولا مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وراجع معهما بيانه قبل نشره.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الوسطاء أعلنوا التوصّل إلى اتفاق على جميع بنود تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وأشار إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

من جانبها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات وتبادل الأسرى. وذلك مع انتهاء اليوم الثالث من جولة المفاوضات بشرم الشيخ في مصر.

وأعربت الحركة في بيان لها عن تقديرها جهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا وجهود الرئيس ترامب الساعية لوقف الحرب نهائيا.

ودعت حماس الرئيس ترامب والدول الضامنة إلى عدم السماح للاحتلال بالتنصل أو المماطلة في تطبيق الاتفاق.

الجانب الإسرائيلي

وعلى الجانب الإسرائيلي قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه سيعقد اليوم الخميس اجتماعا للحكومة للتصديق على الاتفاق الذي أُعلن عنه، والذي من شأنه أن ينهي الحرب في غزة ويعيد جميع المحتجزين.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن نتنياهو أجرى محادثة مع الرئيس الأميركي عقب الإعلان عن التوصل لاتفاق ينهي الحرب في غزة. وأضافت أن نتنياهو دعا ترامب إلى إلقاء خطاب في الكنيست.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي أن الحرب في غزة انتهت.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، أن الحرب في غزة انتهت وأشار إلى إطلاق سراح المحتجزين بعد 72 ساعة من إقرار مجلس وزراء إسرائيل الاتفاق.

وأشار أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي أن من المتوقع أن يُفرج عن المحتجزين بحلول يوم الاثنين القادم.

وفي نفس الإطار قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان إيال زامير أصدر توجيهات لقواته للاستعداد “بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو” كما أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة المحتجزين “بحساسية ومهنية”، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تفاصيل مسربة

وأوضحت شبكة “أي بي سي” الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الانسحاب الإسرائيلي نحو الخط الفاصل في غزة سيستغرق أقل من 24 ساعة.

وأضاف أن إدارة ترامب تُقيّم بدء إطلاق المحتجزين الإسرائيليين يوم الاثنين مع احتمال تسريع الجدول الزمني.

وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول مطلع، إنه من المقرر إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء دفعة واحدة على الأرجح.

وأشار المسؤول إلى أن رفات نحو 28 محتجزا ستعاد على مراحل لأن تحديد مكان بعضهم سيستغرق وقتا أطول.

وفي السياق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع، أن إطلاق سراح المحتجزين الأحياء سيكون بحلول يوم الاثنين على أبعد تقدير.

وأشار مسؤولون توسطوا في المحادثات لوول ستريت جورنال، أن حماس ستطلق سراح الأسرى الأحياء ابتداء من صباح الأحد.

وقد أعلنت حركة حماس فجر اليوم الخميس، أنها سلمت للوسطاء قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن معايير متفق عليها تبعا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه، وفي انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات، إنّ الاتّفاق يلحظ إفراج حماس دفعة واحدة عن 20 أسيرا أحياء.

وقال مصدر في حركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمّن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة وأكثر من ألفي معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال.

وأوضح المصدر أنّ المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل هم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد و1700 ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أنّ المرحلة الأولى ستشمل أيضا انسحابات إسرائيلية “مجدولة زمنيا” من قطاع غزة.

وتحدثت شبكة “أي بي سي” عن مسؤولين مطلعين عن ما أسمتها بعض النقاط الأكثر صعوبة مثل نزع سلاح حماس ومسألة الحكم بغزة، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى التفاوض عليها لاحقا.

ولفتت الشبكة إلى أن المحادثات في شرم الشيخ ركزت على ما سيحدث في الأيام والأسابيع الأولى من الاتفاق، وركزت على الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من غزة وتبادل المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين.