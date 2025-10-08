مصادر : ترامب قد يصل لمصر يوم الجمعة مع إعلان صفقة بشأن غزة

وطنا اليوم:كشف مسؤول في البيت الأبيض، أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا، الأربعاء، في اجتماعات عُقدت في شرم الشيخ، ضمن جهود الدفع بـ”خطة ترامب” لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات الفنية بلغت مرحلة حاسمة، معربا عن تفاؤل الإدارة الأميركية بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني إسرائيلي قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة، مشيرا إلى استكمال التجهيزات في قاعدة لواء غزة لاستقبال الرهائن.

من جانبه، أشار مصدر مطّلع غير إسرائيلي إلى أن الوسطاء القطريين يعتقدون أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، موضحاً أن الهدف هو الإعلان عن الاتفاق خلال الأسبوع الحالي، والبدء في تنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن الأسبوع المقبل.

الى ذلك ذكرت القناة 12 الإسرائيلية ان ترامب قد يصل لمصر يوم الجمعة مع إعلان صفقة بشأن غزة

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأربعاء، بأن هناك استعدادات أولية تجري في إسرائيل لاحتمال أن يزورها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد التوقيع عن اتفاق غزة.