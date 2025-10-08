ولي العهد يبحث فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة ستيشن إف في باريس

وطنا اليوم:بحث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة “ستيشن إف”، خلال زيارته إلى مقر المجمع في باريس.

واطلع سمو ولي العهد على الأعمال التي يحتضنها المجمع، واستمع إلى تجارب عدد من الشركات الناشئة فيه.

ومنذ إنشائه عام 2017، قدم المجمع خدمات لنحو 8 آلاف شركة ناشئة، من خلال توفير مساحات للعمل وقاعات متخصصة، وهو أكبر مجمع للشركات الناشئة في العالم.

وخلال حوار مع القائمين على المجمع، استعرض سموه خطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لدعم الاقتصاد الرقمي، والجهود الوطنية الهادفة لتطوير البيئة الاستثمارية المناسبة لريادة الأعمال في الأردن.

ولفت سمو ولي العهد إلى الميزات الاستثمارية في المملكة، لا سيما الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة