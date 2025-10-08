الجامعة العربية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للمسجد الأقصى

وطنا اليوم _

دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعات من المستوطنين، تحت حماية مكثفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الجامعة العربية في بيان لها، أن هذا الاقتحام الاستفزازي يشكل تصعيدًا خطيرًا ضمن السياسة المُمنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، ويمثل اعتداءً سافرًا على مشاعر ملايين المسلمين في العالم، ومحاولة لتكريس واقع جديد بالقوة في المدينة المحتلة وانتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ولحرمة الأماكن المقدسة الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وحذرت الجامعة العربية، من التبعات الخطيرة لمثل هذه الممارسات التي تهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت أن مدينة القدس، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، هي أرض محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيادة للاحتلال الإسرائيلي عليها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات وحماية الأماكن المقدسة من الاعتداءات المتكررة.