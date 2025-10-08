الكاتبة الدكتورة سارة طالب السهيل توقّع الطبعة الثانية من سلسلة “آدم” في معرض عمّان الدولي للكتاب

وطنا اليوم _

شهد جناح دار المعارف المصرية في معرض عمّان الدولي للكتاب حفل توقيع مميز للكاتبة سارة طالب السهيل، التي أطلقت رسميًا الطبعة الثانية من سلسلتها القصصية للأطفال بعنوان “آدم”، والتي تتناول في كل إصدار قيمة إنسانية وتربوية بأسلوب شيق وممتع يقرّب المفاهيم للأطفال بأسلوب بسيط وعميق في آنٍ واحد.

وضمّت السلسلة القصص التالية: “مولد آدم”، “آدم ينتظر أختاً”، “آدم في الملعب”، “آدم في زيارة إلى الجيش”، “آدم وجوزيف”، “يوم في حياة آدم”، وقد لاقت إعجاب الأطفال والحضور الذين أثنوا على الرسائل التربوية الهادفة التي تحملها القصص.

يظهر في الصور معالي وزير الثقافة الأردني الدكتور مصطفى الرواشدة، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين الأستاذ جبر أبو فارس، ورئيس اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين الشاعر عليان العدوان، ورئيس البيت العربي الثقافي الشاعر صالح الجعافرة، والشاعر الأردني بديع رباح، والكاتب الأردني ضيغم القسوس، والكاتبة الأردنية الدكتورة انتصار الصقار، والكاتبة زحل المفتي، والأستاذ مصطفى جمال من دار المعارف المصرية، إلى جانب عدد من الكتّاب والإعلاميين وجمهور من القرّاء والأطفال.

وعبّرت الكاتبة سارة طالب السهيل خلال الحفل عن سعادتها بالمشاركة في معرض عمّان الدولي للكتاب، مؤكدة أن أدب الطفل هو رسالة سامية تتطلب الإخلاص في الكلمة والصدق في التعبير، مشيرة إلى أن سلسلة “آدم” تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس الأطفال منذ الصغر بأسلوب قصصي مشوّق.

واختُتم الحفل بتوقيع الكاتبة نسخًا من كتبها للحضور، والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والضيوف الرسميين الذين أشادوا بمستوى الإبداع الذي تقدمه في مجال أدب الطفل العربي.